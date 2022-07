Giappone, è morto Shinzo Abe, vittima di un attentato: colpito durante un comizio. Arrestato ex militare

Spread the love

https://www.repubblica.it/esteri/2022/07/08/news/shinzo_abe_giappone_ex_premier-357011743/

Shinzo Abe, l’ex primo ministro giapponese, non ce l’ha fatta: è morto per le ferite riportate dopo essere stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella regione di Nara. “Secondo un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico, l’ex premier Abe è morto all’ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche”, ha affermato l’emittente Nhk. La polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo arrestato per l’omicidio.