Boris Johnson si dimette da leader dei Tory. ‘Lascio ma non avrei voluto farlo’

ANSA,IT –

E tuttavia una resa senza strappi istituzionali, alla fine, per Boris Johnson: lontana dall’epilogo americano della presidenza di quel Donald Trump indicato a volte troppo semplicisticamente come un clone d’oltre Oceano. BoJo si è oggi rassegnato all’inevitabile – all’undicesima ora e qualche minuto – e ha annunciato il passo indietro che ormai quasi tutti, dentro e fuori il partito, gli sollecitavano.Una resa obtorto collo, concessa solo “kicking and screaming” come si dice in inglese: scalciando e strillando.

E per di più con la pretesa di una percorso di dimissioni a tappe contestato già da molti e al prezzo di un bagno di sangue di defezioni dal governo Tory, dopo la crisi innescata dall’ultimo, fatale scandalo di una premiership che si avvia a concludersi dopo soli tre anni.