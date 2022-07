Al Torrino il convegno “Viaggio del Gusto tra l’Eur e Ostia”

Spread the love

Roma – Il viaggio alla scoperta delle produzioni enogastronomiche dell’area del litorale romano e dell’area metropolitana di Roma, un confronto ricco di spunti emersi nel convegno “Il viaggio del gusto tra l’Eur e Ostia”, incontro inserito nell’ambito dell’iniziativa “Territorio tra sport e sapori d’estate” svoltosi presso il Tclub in via di Mezzocammino all’Eur.

Dopo il saluto istituzionale del Presidente del Consiglio del IX Municipio Luca Bedoni, che ha sottolineato come “il territorio e la campagna del municipio Roma Eur, si sposa in pieno con i prodotti del mare di Roma, in un viaggio del gusto dove trovano spazio i migliori produttori enogastronomici del Lazio, e salito in cattedra Alessandro Brizi, giornalista, docente ed esperto per le più importanti associazioni della sommellerie italiana, curatore regionale delle guide enologiche “Vinibuoni d’Italia” del Toring Club e della guida Essenziali di vini d’Italia di Doctor Wine.