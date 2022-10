Roma, choc all’Istituto Armellini: studente di 14 anni minaccia con una pistola un compagno di scuola

Spread the love

ilmessaggero.it – Ha solo 14 anni ma già nasconde una pistola in tasca, per spaventare i suoi compagni. La estrae e la punta minaccioso verso le gambe di un coetaneo terrorizzandolo. L’aggressione non passa inosservata e così, a scuola, arrivano le volanti della polizia: gli agenti entrano fin dentro la classe, cercano l’arma e la trovano nelle mani del bullo su cui, ora, pende una pesante denuncia alla Procura dei minorenni per minacce. L’aggressione, secondo quanto ricostruito da Leggo è avvenuta una settimana fa, lunedì mattina prima dell’inizio delle lezioni, fuori da una scuola superiore di Roma, l’istituto Armellini, e vede protagonisti dei ragazzini del primo anno.