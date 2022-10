L’appello del Papa ai giovani contro la guerra: “Il mondo è in pericolo, siate artigiani di pace”

Spread the love

rainews.it –

La voce del Papa torna a invocare la pace. Questa volta il suo appello si rivolge ai giovani. Ricevendo in Udienza i partecipanti al Pellegrinaggio di giovani dal Belgio indirizza a loro le sue parole: “Stiamo attraversando momenti difficili per l’umanità, che è in grande pericolo – ha detto il Pontefice – pertanto vi dico siate artigiani di pace intorno a voi e dentro di voi; ambasciatori di pace, affinché il mondo riscopra la bellezza dell’amore, del vivere insieme, della fraternità, della solidarietà”.

Bergoglio ha poi invitato i giovani a non avere paura delle crisi perchè esse – ha sottolineato – “fanno crescere” e non bisogna confondere le crisi con il conflitto che “ti chiude”.