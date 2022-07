Direzione Centrale per le Risorse Logistico – Spendibilità fuori Lotto  buoni pasto

Spread the love

CORPO NAZIONLE VIGILI DEL FUOCO

Si fa riferimento alle richieste pervenute a questo ufficio dal personale pendolare che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento ma risiede fuori regione.

Premesso che il buono pasto è un servizio sostitutivo di mensa la cui spendibilità è prevista in prossimità del luogo di lavoro, si trasmette in allegato un elenco a livello nazionale, fornito dalla ditta, di tutti gli esercizi in cui è possibile utilizzare i buoni pasto elettronici Repas Lunch – Lotto 7 – Lazio.

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente circolare, precisando che l’Ufficio IV di questa Direzione Centrale rimane disponibile per ogni esigenza di maggiore chiarimento.