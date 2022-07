Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 16.45 i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un incendio che ha coinvolto alcune attività di autodemolizioni: 25 squadre al lavoro, 100 vigili del fuoco con 50 automezzi, tra cui un mezzo speciale areoportuale, il Dragon, proveniente dall’aeroporto di Ciampino. Evacuate per precauzione 4 palazzine in via Fadda.

