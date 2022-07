Video – Rogo in un hotel a Milano Marittima: interviene Vigile del Fuoco in vacanza

Spread the love

Attimi di paura nella mattinata di sabato a Milano Marittima dove un rogo è scaturito, per cause ancora da accertare, all’ultimo piano dell’hotel Coast in viale Due Giugno intorno alle 12. Il rogo ha generato un’alta colonna di fumo visibile in tutta località e che ha creato apprensione nella spiaggia poco distante.

Il primo ad intervenire per far fronte all’emergenza è stato un un vigile del fuoco in riviera in vacanza. L’uomo e il personale dell’albergo hanno “aggredito” le fiamme e, all’arrivo delle autopompe del 115, l’incendio era praticamente spento. Nessuna persona risulta essere rimasta ferita.

Sono quindi poi iniziate le ispezioni dei locali da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Fortunatamente, e grazie al rapido intervento, le conseguenze sono state ridotte al minimo.

