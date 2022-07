Portogallo – Neonato abbandonato nei pressi di un hotel – Trovato dai vigili del fuoco

Spread the love

Un neonato è stato trovato dai Vigili del Fuoco Volontari di Estoril, Portogallo, in un cespuglio accanto alla pista ciclabile sul retro dell’hotel Pestana, a Cascais, come racconta JN.

Il neonato, un maschio, «aveva ancora il cordone ombelicale» e mostrava segni di essere nato poco tempo prima il ritrovamento. Secondo Bruno Carvalho, sembrava essere in buona salute. «Piangeva, si muoveva», ha aggiunto il secondo comandante della BVE.