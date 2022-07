Incidente a Rho, schianto tra monopattino e auto: morto un ragazzino

Spread the love

https://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/monopattino-auto-rho-morto.html

Lo schianto, il volo sull’asfalto e la corsa in ospedale, purtroppo inutile. Tragico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a Rho, nel Milanese, dove un ragazzo, ancora da identificare, è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Teatro del dramma, che si è consumato verso mezzanotte e mezza, è stata la statale 33 del Sempione. Stando alle prime informazioni finora raccolte, il giovane si trovava a bordo di un monopattino elettrico. All’altezza del McDonald’s, il suo mezzo sarebbe finito – per cause tutte ancora da accertare – contro una macchina guidata da un 22enne. Dopo l’impatto, il ragazzo è volato sull’asfalto e ha subito perso conoscenza. All’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica, era in arresto cardiocircolatorio. I dottori lo hanno trasferito al pronto soccorso del San Carlo di Milano con le manovre rianimatorie in corso, ma una volta arrivato in ospedale è stato dichiarato morto.