Caserta, abitazione in fiamme a Marcianise

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 10.53 del 14 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Scarlatti, nel comune di Marcianise, allertati dai residenti per l’incendio di un’abitazione. Le fiamme si erano sviluppate all’interno di un appartamento sito al piano terra di un palazzo di 2 piani, con il fumo nero e denso che aveva invaso anche le scale. La squadra del locale distaccamento è entrata all’interno dell’appartamento e ha spento l’incendio che dalla cameretta si stava propagando al resto dell’immobile. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagassero anche alle altre abitazioni adiacenti. Illesi i tre occupanti dell’appartamento, una donna con due bambini, fuggiti via subito dopo aver visto le fiamme.