Le emozioni in azienda

GIUSEEPPE ROTUNDO

Gioia, paura, rabbia, tristezza. Tu chiamale se vuoi emozioni. Ognuno di noi più o meno

inconsapevolmente subisce l’influenza di questi stati dell’animo. La nostra quotidianità è scandita

dall’alternarsi, a volte bilanciato a volte meno, di questi scenari emotivi. Il lavoro ne resta fuori?

Insomma. Nonostante gli sforzi per delimitare il campo lavorativo all’incontrastato dominio della

razionalità, prima di essere manager, imprenditori, professionisti, siamo anche madri, padri, fratelli,

sorelle, figli. E spesso il confine delle emozioni che viviamo sul piano strettamente personale o

familiare e quelle che portiamo sul posto di lavoro non è così definito. Ci sono degli stereotipi

consolidati che voglio i sales manager sempre positivi, i capi azienda decisionisti, i controller

razionali e via dicendo. Ad ogni figura professionale è richiesta una notevole capacità di gestione e

definizione dei propri status emotivi. Ma la sfida più importante per le aziende è quella di non

ignorare tutte le altre emozioni delle proprie risorse. Bisogna affinare gli strumenti, in primis

l’ascolto attivo, per capire come i sentimenti possano avere una loro influenza sulle dinamiche

lavorative, sulle performance richieste e sugli obiettivi da raggiungere.