Sbarchi senza sosta e Lampedusa al collasso: 840 migranti sull’isola in 48 ore

Spread the love

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/sbarchi-senza-sosta-e-lampedusa-collasso-840-migranti-2052129.html

Ancora migranti sulle coste siciliane. Quello appena trascorso è stato un weekend di sbarchi per le isole della Sicilia, che hanno dovuto gestire nuovi flussi in ingresso dall’Africa. Per Lampedusa e per Pantelleria sono stati giorni di sbarchi a raffica. Sulla principale delle isole Pelagie sono stati 840 i migranti sbarcati in 48 ore, numeri enormi che hanno impegnato le forze militari senza soluzione di continuità.