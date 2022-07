Certaldo, crolla il solaio di una casa: soccorsa una donna

Spread the love

Firenze, 18 luglio 2022 – Paura a Certaldo. In via Tavolese, nella località Marcialla, è crollato il solaio di una casa. Una donna è rimasta coinvolta nel crollo ed è caduta nella cantina dell’abitazione, attualmente in fase di ristrutturazione.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere la donna. La squadra del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, è riuscita a raggiungere la signora che è stata affidata successivamente ai controlli del personale sanitario.