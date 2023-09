Eur Tre Fontane, via libera alla ristrutturazione dell’impianto, potrà ospitare le partite di Champion della Roma femminile

Spread the love

(AGR) Roma accellera nel settore dell’impiantistica sportiva. Un grande passo in avanti è statop compiuto per lo Stadio Tre Fontane che sarà potenziato e adeguato alle normative FIGC e UEFA e potrà ottenere l’agibilità per gli eventi, sia sportivi che non, da disputarsi in notturna. Sarà così il campo da gioco della squadra AS Roma femminile.

Sbloccando l’iter autorizzatorio del progetto, infatti, Roma Capitale – attraverso il Dipartimento Sport – certifica l’impegno di autorizzare il concessionario a realizzare i lavori di miglioria della struttura. L’Assessorato allo Sport ha svolto un ruolo di raccordo con Eur S.p.A, proprietaria di alcune porzioni dei terreni all’interno dell’impianto sportivo, grazie al quale è stato possibile in pochi mesi portare a compimento il complesso iter autorizzativo degli interventi.

https://www.agronline.it/cronaca/eur-tre-fontane-via-libera-alla-ristrutturazione-dell-impianto-potra-ospitare-le-partite-di-champion-della-roma-femminile_36792