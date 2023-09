Russo (Acli): “Ogni stato si assuma la responsabilità di accogliere vite umane”

Spread the love

Nell’ultimo lustro le migrazioni hanno raggiunto cifre ragguardevoli: oltre 230 milioni di persone sono in movimento nel mondo, un numero cresciuto del doppio rispetto al decennio passato. Sessanta milioni di persone sono state costrette a emigrare a causa di guerre, persecuzioni e cambiamenti climatici. Nelle ultime settimane, le immagini che arrivano da Lampedusa, ci raccontano le tensioni, le fatiche e le paure, ma ci riportano a situazioni già viste e ci dicono che una nuova pagina nella storia delle migrazioni si sta aprendo ed è necessario trovare delle soluzioni in grado di mettere sempre al centro le persone. Interris.it, in merito a questo tema ed ai provvedimenti necessari da introdurre, ha intervistato Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli e portavoce nazionale dell’Alleanza contro la Povertà.

interris.it