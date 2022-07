Modena, operaio folgorato mentre lavora: è in prognosi riservata

Spread the love

https://www.modenaindiretta.it/modena-operaio-folgorato-lavora-prognosi-riservata/

MODENA – Un uomo di 35 anni, che ieri pomeriggio stava eseguendo alcuni lavori in un cantiere di un’abitazione in via Deledda, a Modena, è rimasto folgorato. Stava praticando un foro con il trapano quando è arrivata la scossa. Immediata la chiamata ai soccorsi. Il 35enne è stato portato all’ospedale di Baggiovara dal 118: è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto per chiarire l’accaduto la medicina del lavoro.