Prato, i Vigili del fuoco recuperano il corpo di un uomo scomparso nel laghetto degli Alcali

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in Viale Alcide De Gasperi, in supporto alla Prefettura, per la ricerca di un uomo del 1986 visto l’ultima volta in prossimità del Laghetto degli Alcali. I Vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina, il nucleo cinofili, il personale fluviale e il Nucleo Sommozzatori di Firenze, coordinati dall’Unità Comando Locale per la pianificazione della ricerca. I sommozzatori, con un particolare strumento Didson, hanno effettuato la scansione dello specchio d’acqua, individuando e recuperando il corpo senza vita dell’uomo messo poi a disposizione dell’autorità giudiziaria.