Ancona, incendio di vegetazione a Falconara marittima. In fiamme anche alcun

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri intorno alle 20 in via Aeroporto a Falconara Marittima per un incendio di vegetazione. Le fiamme hanno anche coinvolto alcune baracche presenti nella zona. I vigili del fuoco, intervenuti con autobotti e mezzi 4×4, hanno spento rapidamente l’incendio e sono poi passati alle operazioni di bonifica dell’aera percorsa dalle fiamme. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.