Prende al volo un bimbo lanciato da una casa in fiamme

BOSTON – Un vigile del fuoco di Boston fuori servizio è entrato in azione domenica mattina, prendendo al volo un bambino lanciato dalla mamma disperata dal secondo piano di una casa di Hyde Park avvolta dalle fiamme.

Il vigile non era a conoscenza dell’incendio finché non è uscito e ha visto che il retro della casa era in fiamme”, ha detto il portavoce del dipartimento Brian Alkins. “E poi ha visto la signora uscire dalla finestra con il suo bambino.”

Il vigile del fuoco si è spostato sotto la finestra e ha detto alla donna, Luzmar Centeno-Valerio, di lasciare il bambino dal secondo piano tra le sue braccia,. Poi si è lancia anche la madre saltando dalla finestra – Fortunatamente sono tutti salvi grazie al giesto eroico dle pompiere