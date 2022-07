Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – Circolare n. 40893 del 18 luglio 2022 concernente le procedura per la scelta sede di servizio da parte dei vice direttori, in prova, del concorso pubblico a n. 87 posti di vice direttore del ruolo operativo.