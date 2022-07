Interventi per incendio di una cascina – terminato il travaso dell’autocisterna ribaltatasi

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e i Volontari di Gazzaniga e Lovere intervengono per un incendio cascina rurale a Gorno in via Cerutti intorno alle 1:22. L’incendio ha coinvolto tutto il tetto e il sottotetto, i vvf hanno spento le fiamme prima che si propagasse ai piani inferiori e alle case adiacenti. La casa non è fruibile. Questa mattina intorno alle 7:00 si è concluso l’intervento con la bonifica dell’area compromessa.

Le operazioni di travaso dell’autocisterna ad Alzano San Paolo si sono concluse intorno alle 22:15 con esito positivo grazie al Nucleo specialistico NBCR di Milano e il supporto delle squadre del comando di Bergamo