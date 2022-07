Emergenza incendi – il mMinistro Lamergese ringrazia i Vigili del Fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ringrazio il personale dei Vigili del fuoco, della Protezione civile ed i volontari impegnati, a terra e con mezzi aerei, per fronteggiare la gravissima emergenza incendi in Friuli Venezia Giulia e in Toscana», ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando «la capacità di intervento, l’impegno e il sacrificio di centinaia di operatori per salvaguardare l’incolumità delle persone, provvedendo anche al soccorso e all’evacuazione di quelle in pericolo, ed evitare gravissime conseguenze per il territorio e le infrastrutture. Si è trattato di uno sforzo operativo intenso e gravoso che è stato attuato anche grazie all’efficace coordinamento dei centri di soccorso immediatamente attivati nelle prefetture coinvolte».

«Le emergenze di questi giorni evidenziano – ha aggiunto la titolare del Viminale – la straordinaria azione di contrasto agli incendi che sta svolgendo il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, testimonianza ancora una volta della sua fondamentale attività a tutela della sicurezza delle comunità e dei territori. Le condizioni meteorologiche e la grave condizione di siccità accentuano la vulnerabilità verso il rischio di incendi, specie nelle aree montane. Ciò richiede comportamenti estremamente responsabili da parte di tutti i cittadini per salvaguardare il nostro immenso patrimonio naturale ed evitare pericolose situazioni di rischio».