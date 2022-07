Proseguono le operazioni nell’incendio nella pineta a Castel Fusano (RM), fiamme spente – opererazione di bonifica in atto

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Incendio domato nella notte, cinque squadre supportate dagli escavatori del nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) sono in azione per le operazioni di bonifica, in attesa dei mezzi aerei.

I vigili del fuoco sono impegnati con tre Canadair, un elicottero e tre squadre a terra per un incendio che sta interessando la pineta di Castel Fusano, lato canale dei Pescatori all’interno dell’area Country Club. Operano per lo spegnimento anche due elicotteri regionali. I vigili del fuoco stanno contenendo il fronte di fiamma in un’area circoscritta.