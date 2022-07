Incendio nel campo rom di Scampia, chiuso l’Asse Mediano

Spread the love

Una enorme colonna di fumo si è sprigionata dal campo nomadi di via Cupa Perillo, a Scampia. Ad andare a fuoco, probabilmente, una delle abitazioni dei residenti nel campo, con le fiamme che hanno poi in poco tempo avvolto tutto quello che c’era attorno. La nube di fumo ha investito anche il vicino asse perimetrale di Scampia, subito chiuso così come le uscite di Mugnano verso Capodichino e le due rampe che dal quartiere dell’aeroporto vanno verso Scampia. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine, traffico rapidamente in tilt e i residenti che si stanno barricando in casa per evitare che la nube di fumo penetri nei propri appartamenti.