Incendi Roma, giornata rovente: 170 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

Roma, 24 luglio 2022 – Capitale in fiamme: sono 170 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco belle ultime 24 ore, oltre 40 i roghi della vegetazione. L’incendio più importante di oggi è stato quello di via Benedetta Cioccia – nella zona di Selva Nera, alla periferia nord di Roma – dove questa mattina hanno operato quattro squadre di pompieri, una autobotte ed il Dos per la direzione dei due elicotteri in supporto.

Nel pomeriggio, è andata a fuoco la zona di via di Villa Madama, nei pressi dello Stadio Olimpico: qui il pronto intervento ha impedito che l’incendio di allargasse a dismisura, diventando incontrollato. Nella provincia romana, i vigili del fuoco sono attualmente impegnati con gli incendi a Montelanico, contrada Vigne Nuove, e a Mazzano Romano, in Località Agnese. Resta inoltre attiva la vigilanza all’interno della pineta di Castel Fusano, dove l’altro giorno sono andati a fuoco ettari di vegetazione che hanno devastato l’ex Country Club.