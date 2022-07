Milano, i Vigili del fuoco recuperano il corpo di uomo caduto in una canale del Villoresi a Casorezzo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 83 anni caduto in un canale secondario del Villoresi a Casorezzo, tra la via Ossona e la Strada Provinciale 128. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco questa mattina intorno alle 8.30. I medici hanno tentato la rianimazione ma non c’p stato nulla da fare, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le dinamiche di quanto accaduto sono ora al vaglio dei Carabinieri, presenti sul luogo del ritrovamento.