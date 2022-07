La Rubrica del Sogno

Spread the love

NUNZIA FASANO

Oggi vi parlerò del sogno di una coppia che seguo da un anno. Cosa vuol dire sogno di coppia?

Spesso facendo attenzione al mondo onirico della coppia, delle persone che vengono in terapia nel mio studio, mi sono accorta che possiamo leggere similitudini nei loro sogni individuali che possono essere analizzati in unico sogno di coppia che rivela aspetti della dinamica che stanno vivendo. Senza addentrarci nella tecnica metodologica. Volevo solo darvi questo impulso di coscienza “ i legami sono più di quello che pensiamo”.

Sogno di lui

“Sono in un posto che non conosco e mi sento minacciato da qualcosa che non riesco a vedere”

Sogno di lei nella stessa notte

ù”Sono ad una festa ci sono persone che riconosco altre mai viste, si avvicina un uomo con una maschera e io mi meraviglio … non è una festa mascherata e mio marito non lo vedo, ho un misto di emozioni … mi sveglio. Dopo aver analizzato i vissuti individuali il sogno viene visto nell’ottica del noi , cosa ci sta dicendo il nostro legame in questo sogno di coppia? Sarà utile analizzare l’ombra dello stare insieme e consapevolizzare quelle parti nascoste che possono allontanare in una inconsapevolezza. Potersi soffermare su quel sconosciuto che fa paura, che appare nella trama di tutti e due i sogni, aiuta allo svelamento della funzione del sogno.