Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Dalla circolazione stradale alla vita privata, dal lavoro alla famiglia, a tutte le attività professionali ed imprenditoriali: una tutela legale per qualsiasi tipo di controversia

Alcuni avvocati si lamentano del fatto che gli affari “sono lenti” cioè non soddisfacenti. Ma se loro stessi rendessero noto che le spese legali, comprese le loro spettanze, possono essere pagate da una Compagnia di Assicurazioni, forse avrebbero più clienti e lavorerebbero con maggiore tranquillità.

Mentre questa consapevolezza è già diffusissima tra imprenditori e professionisti, oggi in Italia oltre un milione di persone ogni anno rinunciano a far valere i propri diritti, anche quando si è subito un danno, per paura di sostenere costi troppi alti.

Con una copertura di tutela legale sono pagati:

I compensi professionali dell’avvocato per attività in favore dell’Assicurato;

Le spese legali dovute alla controparte in caso di soccombenza o transazione;

Le spese processuali;

Le spese peritali e investigative;

Le spese di negoziazione assistita, mediazione civile, arbitrato.

Quanti si domandano: “Mi conviene affidarmi ad un avvocato, ma quanto mi costerà?”. In realtà, come dice Armando Carimando, basta poco per assicurarsi la serenità: con appena 1 euro al giorno si può contare su una copertura che rimborsa le spese legali sostenute sia in ambito civile sia in ambito penale!