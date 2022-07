Pubblicazione dei bandi dei concorsi straordinari, per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II Affari concorsuali e contenzioso – comunica l’avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno n. 1/31 datato 29 luglio 2022, dei tre decreti dipartimentali con cui sono stati banditi i concorsi straordinari per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, di n. 1 posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente informatico e di n. 1 posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sul sito http://www.vigilfuoco.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi interni nonché nella sezione Bandi e Comunicazioni.

Si informa che relativamente al caricamento di eventuali pubblicazioni e lavori originali nell’applicativo per presentazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno predisporre dei file in formato PDF aventi una dimensione non superiore a 50kb per ogni pagina di documento.

Analoga pubblicità viene effettuata anche sul sito intranet http://intranet.dipvvf.it.