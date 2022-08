Delfino impigliato in una rete da pesca, vigili del fuoco e capitaneria in azione a Riva Trigoso

Spread the love

Vigili del fuoco e capitaneria di porto sono in azione a largo di Riva Trigoso per tentare di liberare un delfino impigliato in una rete probabilmente abbandonata in un peschereccio. L’intervento è in corso e vede impegnati i sommozzatori del comando provinciale dei vigili e gli uomini della capitaneria.

Quello dei pesci e di altri animali impigliati nelle reti è purtroppo un fenomeno non isolato che ogni anno causa la morte di milioni di animali marini in tutto il mondo, rappresentando una vera e propria minaccia per l’ecosistema marino. lavocedigenova.it – urly.it/3pnr6