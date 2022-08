«Vergogna a Soverato, lavoratrice chiede di essere pagata e viene presa a calci»: la video-denuncia sui social

Spread the love

«Vergogna a Soverato Marina. Una ragazza chiede di essere pagata e viene presa a calci». È il post che accompagna il video pubblicato dalla pagina Facebook “Il pagamento? Poi vediamo – Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria” in cui si vede una lavoratrice straniera che chiede di essere pagata per il suo lavoro e per tutta risposta viene aggredita da quello che dovrebbe essere il suo datore di lavoro. In un commento a corredo del video l’associazione riferisce pure che la donna, mamma di una bambina di quattro anni, è stata poi trasportata in pronto soccorso per le lesioni subite. La scena ripresa dalla stessa dipendente del locale e poi pubblicata sui social in un video che è già diventato virale.

«Dove sono i miei soldi?» chiede la giovane. «Non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i carabinieri» – risponde l’uomo. «Io non vado via», afferma poi la lavoratrice. «Questa è casa mia», è la replica del proprietario. Poi, probabilmente l’uomo si accorge del video trasmesso sui social e inizia a picchiare la giovane

(lacnews24 – urly.it/3pnas)