Catanzaro, incendio divampa in un appartamento a San Pietro a Maida: crolla il tetto della casa

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei vigili del fuoco Comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle prime luci dell’alba di oggi nel comune di San Pietro a Maida, per incendio abitazione.

Per cause ancora in fase di accertamento l’incendio è divampato all’interno di una abitazione disabitata con struttura su due livelli situata nel centro storico. Interessato dall’incendio tutto il secondo piano con all’interno materiale combustibile vario. In particolare, il tetto completamente avvolto dalle fiamme è parzialmente crollato.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio e ad evitare il propagarsi delle fiamme alle case adiecenti e limitando i danni all’interno della struttura interessata.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto il Vice Sindaco ,una Radiomobile della compagnia di Girifalco e Carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza.