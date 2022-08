Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In corso intervento dei Vigili del fuoco a Borca di Cadore, nel bellunese, per una frana sul Monte Pelmo: squadre al lavoro per escludere l’eventuale presenza di persone coinvolte. Nella clip il sorvolo con l’elicottero, giunto dal reparto volo di Venezia, sull’area interessata dal cedimento.