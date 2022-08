Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

UTO IN UN CANALE A STANGHELLA (PD): RECUPERATI DAI VIGILI DEL FUOCO I CORPI PRIVI DI VITA DI DUE DONNE

Individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco l’auto caduta stamattina in un canale a Stanghella, nel padovano. Recuperati purtroppo i corpi privi di vita di due donne. Sono in corso verifiche per escludere la presenza di eventuali altre persone coinvolte.