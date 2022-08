Ritrovato il corpo dello scout 17enne disperso da due giorni

Spread the love

E’stato recuperato oggi dalle acque del lago di Lavarone, piccolo specchio d’acqua che si trova in provincia di Trento, il corpo senza vita di Willy N’guettia, 17enne della Costa d’Avorio residente a Lonigo, comune italiano nella provincia di Vicenza. Il giovane era scomparso martedì scorso: era uno scout e si trovava insieme al gruppo Agesci di Lonigo ad un campo estivo in Trentino. Stava facendo un giro in pedalò sul lago insieme al fratello e ad alcuni amici, poi si è tuffato e non è più riemerso. I vigili del fuoco volontari di Lavarone, assieme al nucleo sommozzatori del corpo permanente di Trento e ai volontari di Calceranica, hanno scandagliando le acque del lago per due oggi. Il corpo del ragazzo è stato trovato solo oggi, verso le 14:30. – (today.it)