Auto si ribalta sulla Sp 16, muore il giovane imprenditore Fabio Azzolina

Spread the love

Un incidente stradale mortale si è verificato intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato lungo la Sp 16 Mirabella Imbaccari-Piazza Armerina. A perdere la vita Fabio Azzolina, 44 anni, celibe, residente a Mirabella Imbaccari, ma originario di Aidone, nel cui centro dell’Ennese gestiva un’avviata azienda agricola a Borgo Baccarato, frazione aidonese che un tempo, sino agli anni 70, ospitava un’antica miniera di zolfo. La vittima, deceduta sul colpo, viaggiava in compagnia di un’altra persona (rimasta illesa) a bordo di una Fiat Panda 4 x 4 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è ribaltato finendo rovinosamente la sua corsa contro una cunetta laterale. Il sinistro è dunque autonomo. A nulla sono valsi i tentativi mossi dai sanitari del 118 per strapparlo alla morte. (lasicilia.it)