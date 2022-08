Soccorso sul monte Azzanini – due escursionisti hanno perso il sentiero e recupero civetta da una canna fumaria di un camino ad Ogna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Nel pomeriggio di oggi 14 agosto l’equipaggio del Drago 153 ha effettuato un un intervento di soccorso sul monte Azzanini in Val Brembana (BG)a quota 2300 metri . Due escursionisti hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in una zona impervia L’equipaggio del Drago 153 un AW139 con personale elisoccorritore a bordo decollato da Malpensa, ha prima individuato le persone e successivamente le ha recuperate con il verricello con l’aiuto degli elisoccorritori

Successivamente sono state portate più a valle in zona sicura dove vi era la squadra Vvf del comando di Bergamo.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone intervengono per un recupero civetta da una canna fumaria di un camino ad Ogna , comune di Villa d’Ogna Intorno alle 16:45. Il volatile è stato liberato nel suo habitat.