VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti oggi alle ore 12.30 circa in Mariano Comense sulla SP Novedratese per soccorso ad una persona ed al suo cane investiti da una motocicletta. Purtroppo l’uomo e l’animale sono entrambi deceduti. Il motociclista rimaneva ferito e soccorso dai sanitari del 118. In corso di ricostruzione la dinamica dell’evento