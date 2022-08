Incendi di vegetazione nel palermitano – prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Giornata particolarmente impegnativa per i Vigili del fuoco di Palermo, nelle ultime 24 ore sono state affrontate notevoli criticità legate alle elevate temperature e ai forti venti che hanno interessato l’intera area metropolitana.

Dalle ore 8.00 di ieri sono stati espletati 85 interventi che hanno interessato diversi comuni del palermitano; nel pomeriggio di ieri a causa di alcuni incendi nelle zone limitrofe all’autostrada A20 Palermo – Catania si sono registrate notevoli code a causa del fumo intenso che ha invaso la sede stradale.

Ancora in atto, anche se in risoluzione, l’intervento che ha destato maggiore preoccupazione quello che ha interessato la discarica di Bellolampo, al momento si sta operando con i mezzi movimento terra per ricoprire gli ultimi focolai ancora attivi.

Tantissimi sono stati gli incendi che hanno interessato sterpaglie arbusti e aree boscate, per far fronte a tale emergenza è stato necessario l’intervento di buona parte della flotta di Canadair, presente sul territorio nazionale, è stato altresì richiesto l’intervento di squadre provenienti dai Comandi limitrofi di Messina, Agrigento ed Enna.

Al momento la situazione è rientrata nella normalità, si sta procedendo alla bonifica degli ultimi focolai.

Dalle prime ore del mattino tre Canadair sono in azione per le operazioni di spegnimento dell’incendio di vegetazione sul monte Grifone.