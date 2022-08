Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Vigili del fuoco al lavoro con squadre di Arzachena, Olbia e di Sassari per spegnere l’incendio in un rimessaggio nautico nel comune di Arzachena, in zona industriale

L’intervento iniziato alle 10 è in fase di conclusione, in corso la messa in sicurezza della struttura, nessuna persona risulta coinvolta.

