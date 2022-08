Disperso all’Alpe Giumello, ritrovato morto in mattinata

Spread the love

CASARGO – Erano partite nella notte le ricerche di Gregorio Orio, classe 1946, ferroviere macchinista in pensione, residente a Bellano in frazione Lezzeno, proprietario di una baita a Giumello, uscito alla ricerca di funghi nel pomeriggio senza fare più rientro. A far scattare l’allarme in tarda serata è stato il figlio, che non riuscendo a rintracciarlo ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Mobiliati per le operazioni i volontari del Soccorso Alpino della stazione Valvassina – Valvarrone e i Vigili del Fuoco con tre mezzi, fornendo un posto di comando avanzato come base di coordinamento. I soccorritori hanno battuto i boschi alla ricerca dell’uomo, ponendo particolare attenzione lungo l’anello del monte Muggio, soprattutto in zona chiesetta di Sant’Ulderico dove, dalle informazioni fornite dal figlio stesso, Orio era solito andare per funghi.

Questa mattina alle 7, il tragico epilogo: l’uomo è stato trovato da un volontario del Soccorso Alpino in prossimità di Sant’Ulderico, privo di vita. Il bellanese sarebbe caduto in una zona impervia per circa 40 metri senza avere scampo. La salma, vista la zona impervia, è stata recuperata con l’elicottero di Vigili del Fuoco – (lecconotizie.com)