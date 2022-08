Zona industriale Ex Sir – incendio autofurgone.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 10. 15 circa nella zona industriale Ex Sir per incendio autofurgone.

Interessato dal rogo un autofurgone in transito adibito a trasporto di persone. A bordo il solo conducente che riusciva autonomamente ad abbandonare il veicolo prima che lo stesso venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del veicolo e del sito.

Non si registrano danni a persone.