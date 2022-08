Lastra di vetro gli cade sulle gambe Gravi lesioni per operaio di 44 anni

Spread the love

L’incidente è avvenuto alla Ema nella zona industriale di Buscate Sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche vigili del fuoco e carabinieri

BUSCATE (Milano)

Stavano trasportando un macchinario, quando improvvisamente un lastrone di vetro della lunghezza di circa dieci metri si è sganciato, per cause ancora in corso di chiarimento, e ha travolto un operaio. L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, nella ditta Ema Prefabbricati di via dell’Industria. Erano da poco passate le 13 quando l’operaio, un uomo di 44 anni di origini straniere che lavora alla Ema per conto di una cooperativa, è rimasto ferito gravemente alle gambe. I colleghi hanno allertato immediatamente il numero unico per le emergenze del 112 che ha inviato sul posto i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate e dell’automedica. Si è reso necessario l’intervento di due squadre di vigili del fuoco di Inveruno per mettere l’area in sicurezza.

L’operaio, cosciente, è stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo. I Carabinieri della stazione di Cuggiono sono rimasti sul posto per ricostruire l’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L’infortunio di ieri è l’ennesimo nel territoriodell’Alto Milanese dopo quelli che si sono registrati a Bareggio e a Robecchetto con Induno. (ilgiorno.it)