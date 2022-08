AREZZO: 80enne morto e 19enne ferito in codice rosso per scontro tra moto e motocarro

Spread the love

AREZZO – Continuano gli incidenti mortali sulle strade della nostra regione, che di recente hanno visto coinvolti molti motocarri. Un morto, un 80enne, e un ferito. 19enne, in codice rosso trasportato all’ospedale di Careggi con l’elicottero Pegaso per uno scontro frontale nei pressi di Arezzo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul Raccordo Arezzo-Battifolle SS679 all’altezza dello svincolo Case Nuove San Giuliano per un incidente stradale che ha visto scontrarsi un ciclomotore con un motocarro. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno effettuato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e coadiuvato il personale sanitario. Il bilancio è di un ferito in codice rosso mentre per il conducente del motocarro il medico ha purtroppo constatato il decesso. (firenzepost.it)