Video – Mucca di cinque quintali cade in un pozzo: il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Montella, provincia di Avellino. Nonostante l’intervento abbia preso svariate ore e si sia dimostrato più difficoltoso del previsto, la mucca è stata imbracata con successo e riportata in superficie sana e salva.

Si tratta di un comportamento molto normale per le mucche, che spesso finiscono vittime di pozzi e acclività. Il grosso animale è stato ripulito e – dopo una verifica del suo stato di salute – riportato al pascolo. L’allevatore ha ringraziato i Vigili del Fuoco per l’intervento e la determinazione nel riportare il bovino a casa in perfette condizioni. (grandenapoli.it)

