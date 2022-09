Video – Intervento di messa in sicurezza idraulica sul fiume Noncello

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti ieri in seguito alla richiesta dell’Ufficio Difesa del Suolo del comune di Pordenone per la rimozione di un albero di 20 metri di altezza abbattuto dalle recenti perturbazioni sul corso d’acqua del Noncello, tra le località di Vallenoncello e Visinale.

La pianta, completamente sradicata, era sommersa ed ostruiva l’alveo, rendendo impossibile la navigazione, anche di soccorso, ed impedendo il normale deflusso delle acque.

Il lungo intervento di difesa del suolo è stato valutato e pianificato nei giorni precedenti dai Vigili del fuoco che, supportati dal Gruppo Operativo Speciale (GOS) – Movimento Terra con un escavatore cingolato e dai soccorritori fluviali alluvionali con una imbarcazione per le attività in acqua, hanno raggiunto la zona delle operazioni nella mattinata odierna. Dopo aver ridotto la chioma ed imbragato il grosso fusto, le squadre hanno tagliato la pianta tirandola in secca con l’utilizzo dell’escavatore cingolato e provvedendo quindi a rimuovere i rami pericolanti rimasti.

