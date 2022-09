Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 6 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Rapallo per una grossa fuga di metano. Visto il quantitativo di gas sprigionatosi, in via precauzionale, sono stati evacuati un ristorante e una palazzina abitata da sette famiglie. Per gestire la situazione, in attesa dei tecnici del gas, la squadra di Rapallo è stata supportata da quella di Chiavari.