Milano, maneggia un ordigno in un garage di Gratosoglio. Esplode e lui perde una mano

Spread the love

Milano – I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti alle 14.20 di oggi in via Banfi, in zona Gratosoglio, per un’esplosione all’interno di un garage al civico 11. Stando alle prime informazioni, ancora da confermare, un trentaquattrenne italiano stava maneggiando, non si sa ancora per quale motivo, un ordigno rudimentale che all’improvviso è deflagrato, provocandogli l’amputazione di una mano. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale dai sanitari di Areu. Gli investigatori dell’Arma stanno ricostruendo l’accaduto per capire con esattezza la dinamica. (quotidiano.net)