Litiga con vicini e parenti, 48enne si barrica in garage e minaccia di far esplodere bombole di gas

Pomeriggio ad alta tensione quello di ieri a Firenze, un uomo di 48 anni si è infatti barricato nel garage di casa e ha minacciato di far esplodere alcune bombole di gas. Alla base del gesto pare ci sia stato una discussione per futili motivi con vicini e parenti. Intorno alle 17:30 sono arrivati sul posto i Carabinieri, allertati da una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. I militari hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l’area, facendo evacuare l’edificio e impedendo il passaggio di auto e pedoni. (ilquotidianoitaliano.com)